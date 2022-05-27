Никита Курбанов: «Это одна из лучших игр в Единой лиге ВТБ»

Капитан ЦСКА Никита Курбанов назвал четвертый матч финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (111:110 2ОТ, 3-1) одной из лучших игр в истории турнира.

«Сейчас тяжело что-то говорить, но для болельщиков это одна из лучших игр в лиге ВТБ.

Наши элементарные ошибки в защите помогали «Зениту» возвращаться в игру, снайперские качества соперника проявили себя. Но эта победа дорогого стоит. Интересная, потрясающая встреча.

Главное после такой изматывающий встречи – играть до последней секунды, с полной концентрацией. И важно физически восстановиться. Но такие победы дают тебе море адреналина, и это важный фактор», – сказал Курбанов.

День, когда Сергей Карасев выглядел звездой на фоне Шведа. «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в третьем матче финала