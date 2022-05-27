Уилл Клайберн: «Именно о таких матчах мечтаешь в молодости. Сумасшедшая игра»

Форвард ЦСКА Уилл Клайберн, комментируя победу над «Зенитом» в четвертом матче финальной серии Лиги ВТБ (111:110 2ОТ, 3-1), заявил, что именно о таких матчах мечтают в молодости.

«Именно о таких матчах мечтаешь в молодости. Сумасшедшая игра, сумасшедшая атмосфера. Наша команда не сдавалась до последнего. Горд, что ребята бились до конца и взяли эту победу.

У нас каждый в команде способен творить на площадке. Даже при «-5», без трех лидеров, ребята нашли в себе силы набрать очки и победить. Идет финал плей-офф, мы понимаем, за что бьемся. Всем тяжело, но все будут готовы к пятой игре», – сказал Клайберн.

День, когда Сергей Карасев выглядел звездой на фоне Шведа. «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в третьем матче финала