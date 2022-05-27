Каспер Уэйр забросил победный мяч во втором овертайме 4-го матча финала Лиги ВТБ

Разыгрывающий ЦСКА Каспер Уэйр принес своей команде победу над «Зенитом» в 4-м матче финальной серии Лиги ВТБ, забросив под сирену во втором овертайме (111:110 2ОТ, 3-1).

При «-1» у армейцев за несколько секунд до конца второй пятиминутки американец попытался пойти в проход, сделал скидку на Никиту Курбанова, получил обратную передачу, обманным движением поднял Алекса Пойтресса в воздух, сделал шаг вперед и через руку Сергея Карасева отправил мяч в кольцо с сиреной.

ЦСКА повел в серии 3-1 и может оформить чемпионство в пятом матче в понедельник, 30 мая, на своей площадке.

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