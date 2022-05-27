Трехочковый Билли Бэрона перевел 4-й матч финальной серии Лиги ВТБ в овертайм

Теги ЦСКА Зенит видео Единая лига ВТБ Билли Бэрон Баскетбол

Атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон трехочковым попаданием на последних секундах перевел 4-й матч финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА в овертайм.

На последнюю атаку у армейцев оставалось 4,5 секунды, которые они не смогли использовать. Основное время матча закончилось со счетом 86:86.

Бэрон реализовал 6 из 6 из-за дуги.

День, когда Сергей Карасев выглядел звездой на фоне Шведа. «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в третьем матче финала

Милутинов-ассистент, эффективность Уэйра и Карасева, 33 пятерки «Зенита». Первые матчи финала Лиги ВТБ в цифрах

Финальная серия Единой лиги стартовала с будничной победы ЦСКА. Но в этот раз все должно быть интереснее

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные