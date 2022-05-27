Трехочковый Билли Бэрона перевел 4-й матч финальной серии Лиги ВТБ в овертайм

Атакующий защитник «Зенита» Билли Бэрон трехочковым попаданием на последних секундах перевел 4-й матч финальной серии Лиги ВТБ против ЦСКА в овертайм.
На последнюю атаку у армейцев оставалось 4,5 секунды, которые они не смогли использовать. Основное время матча закончилось со счетом 86:86.
Бэрон реализовал 6 из 6 из-за дуги.
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