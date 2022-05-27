Сергей Тараканов: «Для «Зенита» было важно убедиться: противоядие от ЦСКА существует»

Олимпийский чемпион считает, что петербургскому «Зениту» удалось найти способ победить ЦСКА в финальной серии лиги ВТБ (1-2).

«Рецепт игры с армейцами очевиден: строгие действия в обороне, доминирование на подборах, точные дальние броски. Проблема заключалась в том, что лидеры «Зенита» никак не могли наступить на горло собственной песне и подчиниться тактической схеме. Но вот в последнем матче питерцам сделать это удалось. Лойд и Мики очень долго ломали себя, и все-таки смогли приблизиться к тому, что требовали от них тренеры. Сергей Карасев сделал это чуть раньше.

В последнем матче эмоции и поддержка трибун были очень хорошими. Сегодня их будет еще больше. В Питере отменили последние ковидные ограничения, и болельщиков придет очень много. Для «Зенита» было важно убедиться: противоядие от ЦСКА существует. Теперь все зависит от того, насколько команда сможет последовательно гнуть свою линию. В первых двух матчах она была разрозненной, без идеи и блеска в глазах. Сейчас все может измениться», — сказал Тараканов.

День, когда Сергей Карасев выглядел звездой на фоне Шведа. «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в третьем матче финала