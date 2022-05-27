Эрик Бакнер: «В третьем матче давали реже получать мяч Милутинову, и это сработало»

Теги ЦСКА Зенит Единая лига ВТБ Никола Милутинов Эрик Бакнер Баскетбол

Центровой «Зенита» Эрик Бакнер поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии Лиги ВТБ с ЦСКА (1-2), а также рассказал, как тяжело противостоять центровому армейцев Николе Милутинову.

«В третьей игре мы проделали отличную работу, здорово защищались, уверенно действовали на сменах, смогли нейтрализовать лидеров соперника. В четвертой игре надо продолжать гнуть свою линию. Возможно, сыграть еще жестче в защите.

Милутинов – очень большой, подвижный центровой, который отлично владеет своим телом. Первые две игры не могли с ним справиться, но в третьем матче давали ему реже получать мяч. Это сработало.

Конечно, нам тяжело без Дмитрия Кулагина. Но Тайсон Картер, Билли Бэрон и Денис Захаров отлично его подменили, внесли большой вклад в победу. Надеюсь, что мы выиграем четвертую игру и сравняем счет в серии», — заявил Бакнер.

День, когда Сергей Карасев выглядел звездой на фоне Шведа. «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в третьем матче финала

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные