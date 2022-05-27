Швед сфолил при броске Лойда со своей половины площадки. Три штрафных перевели игру во второй овертайм

Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед при «-3» у своей команды сфолил на защитнике «Зенита» за 3,2 секунды до конца первого овертайма в 4-м матче финальной серии Лиги ВТБ.

Арбитры посчитали, что фол был совершен при броске, несмотря на то, что Лойд находился на своей половине площадки. Игрок «Зенита» реализовал три штрафных броска и перевел игру во второй овертайм.

Во втором овертайме ЦСКА вырвал победу (111:110, 3-1) благодаря броску Каспера Уэйра под сирену.

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