Швед сфолил при броске Лойда со своей половины площадки. Три штрафных перевели игру во второй овертайм

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Разыгрывающий ЦСКА Алексей Швед при «-3» у своей команды сфолил на защитнике «Зенита» Джордане Лойде за 3,2 секунды до конца первого овертайма в 4-м матче финальной серии Лиги ВТБ.

Арбитры посчитали, что фол был совершен при броске, несмотря на то, что Лойд находился на своей половине площадки. Игрок «Зенита» реализовал три штрафных броска и перевел игру во второй овертайм.

Во втором овертайме ЦСКА вырвал победу (111:110, 3-1) благодаря броску Каспера Уэйра под сирену.

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