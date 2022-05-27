«Жальгирис» хочет приобрести Артураса Гудайтиса и Донатаса Мотеюнаса

заинтересован в подписании бывшего центрового Артураса Гудайтиса (28 лет, 208 см) и форварда (31, 203).

По информации 15min.lt, каунасский клуб может предложить Гудайтису 600-700 тысяч евро.

Гудайтис набирал за «Зенит» в Евролиге по 6,7 очка, 4,2 подбора в среднем за матч, а завершил сезон в Италии за «Наполи» (7,4 очка, 5,3 подбора). Показатели Мотеюнаса в за «Монако» составили 9,7 очка и 4,6 подбора за игру.

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