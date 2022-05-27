Карис Леверт может получить от «Кливленда» зарплату в 20,5 млн долларов в год

«Кливленд» собирается продлить контракт с форвардом и готов дать ему зарплату в 20,5 млн долларов в год. Такое мнение высказал анонимный руководитель одного из клубов , пишет HoopsHype.

Этим летом у Леверта будет право на продление контракта.

27-летний форвард перешел в «Кливленд» из «Индианы» в результате обмена перед февральским дедлайном. «Индиана» получила за Леверта истекающий контракт Рикки Рубио, защищенный пик первого драфта-2022, пик второго раунда драфта-2022 (получен от «Хьюстона») и пик второго раунда драфта-2027 (получен от «Юты»).

В 21 матче за «Кавальерс» Леверт набирал в среднем 13,6 очка, 3,5 подбора и 4,1 передачи.

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