«Кавальерс» проявляют интерес к Майку Конли

«Кливленд» заинтересован в приобретении разыгрывающего «Юты» , сообщает HoopsHype.

«Мои источники говорят, что Джей Би Бикерстафф хотел бы снова тренировать Майка Конли. Если «Юта» решит его обменять, чтобы собрать правильный состав вокруг Донована Митчелла, «Кавальерс» рассмотрят возможность приобретения Конли в обмен на кого-то вроде , – пишет инсайдер Крис Федор.

При этом сообщается, что «Кливленд» хочет сохранить в своем составе разыгрывающего и вернуть , которого клуб обменял в «Индиану» перед дедлайном.

Итоговый разбор «Кливленда». Насколько хорошо было нападение в сезоне-21/22