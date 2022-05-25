Грант Уильямс: «Труднее всего опекать Дариуса Гарлэнда, он маленький и ловкий»

Форвард рассказал, с кем из игроков НБА ему сложнее всего защищаться.

«Для меня труднее всего опекать парней вроде . Маленькие и ловкие разыгрывающие. С высокими и сильными игроками нет никаких проблем. Я неплохо справляюсь и с Дариусом, но защищаться против маленьких разыгрывающих, которые очень ловкие и быстрые, сложнее всего», – сказал Уильямс.

Гарлэнд попал на Матч всех звезд НБА в своем третьем сезоне, имея рост 185 см. Его показатели – 21,7 очка, 8,6 передачи и 1,3 перехвата в среднем за матч.

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