«Кливленд» интересуется центровым израильского «Бней Герцлия» Чинану Онуаку

Центровой израильского Чинану Онуаку (25 лет, 208 см) попал в сферу интересов «Кливленда», сообщает EuroHoops.

Отмечается, что «Кавс» пристально следят за баскетболистом во время плей-офф чемпионата Израиля и могут предложить ему контракт.

Онуаку был выбран «Хьюстоном» под 37-м пиком на драфте НБА-2016. Он провел за «Рокетс» только шесть матчей за два сезона, выступая в основном в G-лиге.

Сезон-2019/20 игрок провел в чемпионате Кореи, а сезон-2020/21 – в хорватском «Задаре». После этого Чинану перешел в «Бней Герцлия», за который набирает 15,6 очка, 9,3 подбора, 2,6 передачи, 1,8 перехвата и 1,3 блок-шота в среднем за матч.

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