Кевин Дюрэнт не общался с руководством «Бруклина» после вылета в 1-м раунде плей-офф

Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не контактировал с руководством клуба после заключительного матча в нынешнем сезоне (25 апреля), сообщает New York Daily News.

Сразу после поражения «Нетс» в первом раунде плей-офф от (0-4) баскетболист уехал на матчи в .

Ранее сообщалось, что «Бруклин» не собирается продлевать контракт с разыгрывающим на длительный срок. Дюрэнт является другом Ирвинга и неоднократно поддерживал его в медиа.

Первый провал Кевина Дюрэнта. Бруклинский хаос превратил лучшего игрока мира в собственную тень