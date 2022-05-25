Кевин Дюрэнт не общался с руководством «Бруклина» после вылета в 1-м раунде плей-офф

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Форвард «Бруклина» Кевин Дюрэнт не контактировал с руководством клуба после заключительного матча в нынешнем сезоне (25 апреля), сообщает New York Daily News.

Сразу после поражения «Нетс» в первом раунде плей-офф от «Бостона» (0-4) баскетболист уехал на матчи «Монако» в Евролиге.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» не собирается продлевать контракт с разыгрывающим Кайри Ирвингом на длительный срок. Дюрэнт является другом Ирвинга и неоднократно поддерживал его в медиа.

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