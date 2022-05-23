Гилберт Аренас: «Дуэт Леброн-Уэйд лучше, чем Дюрэнт-Ирвинг и Джордан-Пиппен»

Бывшая звезда НБА Гилберт Аренас заявил, что если говорить об атакующих талантах, и являются лучшим дуэтом в истории лиги, но учитывая все аспекты игры, и вне конкуренции.

«Я бы не согласился, потому что если мы говорим об атакующих навыках, о дриблинге, то да, но защита и прыгучесть — это тоже навыки. Вспомните, как Дуэйн Уэйд и Леброн играли в пас, прыгали, ставили блок-шоты, защищались. Уровень их мастерства был очень высоким.

Если вы смотрите только на дриблинг и умение создать возможность для броска, то да. Но если вы смотрите на игру в целом, я бы сказал, что Леброн и Уэйд даже лучше, чем Пиппен и Джордан», – сказал Аренас.

«Мне заплатили 62 миллиона за 17 матчей – вот почему я величайший игрок в истории». Гилберт Аренас был слишком крут для НБА