«Бруклин» не планирует подписывать многолетнее продление с Кайри Ирвингом

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«Бруклин» не планирует продлевать соглашение с разыгрывающим Кайри Ирвингом на длительный срок.

Как сообщает New York Daily News, руководство клуба обеспокоено непредсказуемостью поведения и историей травм игрока, поэтому не желает подписывать с ним многолетнее продление контракта.

Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» в нынешнем сезоне из-за отказа от вакцинации. Во время плей-офф-2022 он голодал, соблюдая религиозный пост. «Нетс» проиграли в первом раунде «Бостону» со счетом 0-4.

По текущему соглашению Кайри имеет опцию игрока (36,7 миллионов долларов) на следующий сезон. В случае активации данного пункта он может продлить контракт этим летом.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство

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