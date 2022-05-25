«Бруклин» не планирует подписывать многолетнее продление с Кайри Ирвингом

не планирует продлевать соглашение с разыгрывающим на длительный срок.

Как сообщает New York Daily News, руководство клуба обеспокоено непредсказуемостью поведения и историей травм игрока, поэтому не желает подписывать с ним многолетнее продление контракта.

Ирвинг пропустил большую часть домашних матчей «Нетс» в нынешнем сезоне из-за отказа от вакцинации. Во время плей-офф-2022 он голодал, соблюдая религиозный пост. «Нетс» проиграли в первом раунде со счетом 0-4.

По текущему соглашению Кайри имеет опцию игрока (36,7 миллионов долларов) на следующий сезон. В случае активации данного пункта он может продлить контракт этим летом.

Кайри – гений баскетбола. Только для него это не спорт, а искусство