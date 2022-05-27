Сергей Карасев – о 4-м матче с ЦСКА: «Надо собрать волю в кулак и играть, как в последний раз»

Форвард «Зенита» поделился ожиданиями от четвертого матча финальной серии лиги ВТБ против (1-2).

«Как я уже говорил, надо забыть предыдущую игру, так как мы все еще выступаем в серии и выступаем перед своими болельщиками. Они придают нам сил и эмоций.

Играть через день в конце сезона очень тяжело, поэтому надо собрать волю в кулак и играть, как в последний раз.

ЦСКА будет играть более агрессивно, чем в третьей игре, поэтому надо играть еще более умно. Если будем придерживаться плана на игру, то у нас будут все шансы на победу», – заявил Карасев.

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