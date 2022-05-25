Сергей Карасев: «ЦСКА непривычно проигрывать «-20», сегодня на «Сибур Арене» была эпидемия «Зенита»

Форвард «Зенита» отметил поддержку болельщиков в третьем матче финальной серии лиги ВТБ против (93:79, 1-2).

«Нам удался классный матч. Процент попаданий был невероятный, но это все благодаря нашим болельщикам. Они оказали нам сумасшедшую поддержку. Я давно такого не видел. Можно смело сказать, что сегодня на была эпидемия «Зенита».

Еще я бы отметил, что нам удалось изменить нашу защиту. Даже соперники признались, что наша ротация сделала чудеса. ЦСКА не привычно проигрывать «-20» по ходу матча, и это говорит о том, что мы вернулись в эту серию», – заявил Карасев.

Карасев завершил встречу с показателями 19 очков (7-9 с игры, 5-7 трехочковых), 4 подбора и 2 перехвата.

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