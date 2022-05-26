Сергей Кущенко: «Зенит» преобразился. Четвертый матч будет еще жарче»

Президент Лиги ВТБ Сергей Кущенко заявил, что петербургский «Зенит» преобразился в третьем матче финальной серии с московским ЦСКА (93:79, 1-2), следующая встреча обещает быть еще жарче.

«Зенит» преобразился. После двух неудачных для питерцев матчей в Москве были разобраны все комбинации ЦСКА, и «Зенит» выглядел очень дисциплинировано. Армейцев заставляли сбиваться на индивидуальные действия – особенно в начале и конце матча.

Сыграла свою роль «горячая рука» Карасева, Мики показал на что способен. Плюс «Зенит» в первой половине игры изолировал Милутинова – главную атакующую силу армейцев в этой серии.

Через день, уверен, матч будет еще жарче. При том, что матч за бронзу накануне также был невероятно зрелищным и, пожалуй, одним из лучших в этом плей-офф. Так что наслаждаемся решающей стадией Лиги ВТБ», – сказал Кущенко.

День, когда Сергей Карасев выглядел звездой на фоне Шведа. «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в третьем матче финала