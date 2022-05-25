Сергей Моня: «Заставили Шведа избавляться от мяча»

Форвард «Зенита» отметил тактические изменения в третьем матче финальной серии лиги ВТБ против (93:79, 1-2).

«Сегодня мы сыграли гораздо лучше в защите, чем в первых двух играх. На подборах также выглядели увереннее, но самое главное – увеличили процент попадания средних и дальних бросков. хорошо попал. В защите друг другу помогали.

Играли за получение, сдваивались на Шведе. Он избавлялся от мяча, а там хорошо сыграла подстраховка. Много мячей перехватили, убегали в быстрые отрывы, в которых набрали много очков. Клайберн же при проходах попадал в трафик. На нем было много людей. Пару раз сделали блок-шоты», – сказал Моня.

Карасев завершил встречу с показателями 19 очков (7-9 с игры, 5-7 трехочковых), 4 подбора и 2 перехвата.

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