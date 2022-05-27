Стеф Карри и Лука Дончич поприветствовали друг друга после завершения серии

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«Голден Стэйт» в четверг обыграл «Даллас» в пятом матче решающей серии Западной конференции (120:110, 4-1) и оформил выход в финал НБА.

Звездные разыгрывающие Стефен Карри («Голден Стэйт») и Лука Дончич («Даллас») поприветствовали друг друга после завершения серии.

Карри стал первым обладателем приза MVP финала Западной конференции.

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