Лука Дончич: «Я ужасно сыграл в пятом матче»

Разыгрывающий «Мэверикс» подвел итоги пятого матча финала Западной конференции против «Уорриорз» (110:120, 1-4).

На счету словенца в четверг 28 очков (10 из 28 с игры), 9 подборов и 6 передач при 4 потерях. В первой половине Лука набрал лишь 6 очков.

«Не люблю проигрывать, особенно вот так. Я ужасно сыграл в пятом матче.

Если оценивать весь сезон, то я горжусь командой – каждым из нас, каждым игроком, каждым сотрудником. Мы боролись до конца, как я и обещал. Поздравления «Уорриорз», они были лучше нас, без вопросов.

В межсезонье постараюсь улучшить игру в защите. Я должен значительно прибавлять в этом. Мне уже удалось сделать большой шаг вперед, но этого недостаточно. Мне кажется, за счет этого аспекта игры мы могли бы выйти на новый уровень», – заявил Дончич.

Янниса невозможно забыть, Тейтума необходимо короновать. Гонка за MVP плей-офф НБА

«Финикс» – позорчик, Эдвардс – новая суперзвезда, Эндрю Уиггинс – в другом свете. Чем удивляет этот плей-офф НБА