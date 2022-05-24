Кендрик Перкинс: «Если Стефен Карри возьмет титул в этом году, он будет в Топ-4 величайших игроков в истории»

Бывший игрок НБА, ныне телевизионный эксперт считает, что разыгрывающий войдет в Топ-4 величайших игроков в истории, если выиграет титул в нынешнем сезоне.

«Если он выиграет еще один титул и станет MVP финальной серии, во-первых, это снимет споры о его попадании в Топ-10 величайших игроков в истории, во-вторых, это сделает его лучшим разыгрывающим за все время. И тогда стоит задуматься еще вот о чем. Стефен Карри, Майкл Джордан Карим, Абдул-Джаббар и – только эти игроки по несколько раз становились чемпионами, лучшими бомбардирами и выигрывали звание MVP.

Стеф – величайший талант, который изменил игру. Он брал титулы против Леброна и Дюрэнта с Уэстбруком. А потом Дюрэнт перешел в его команду, чтобы тоже стать чемпионом. Если Стефен Карри возьмет титул в этом году, забудьте о топ-10, забудьте о величайшем разыгрывающем всех времен, он будет на горе Рашмор НБА», – заявил Перкинс.

«Уорриорз» ведут в финале Восточной конференции против со счетом 3-0. Четвертый матч серии состоится сегодня.

Гора Рашмор известна тем, что в ее гранитной горной породе высечены портреты четырех великих президентов США: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

Монстр-данк Уиггинса через Луку (который сначала был фолом), слепые броски Карри, и «Голден Стейт» – в шаге от возвращения в финал НБА