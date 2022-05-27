«Уорриорз» сыграют в финале 6-й раз за 8 лет. Клуб повторил достижение «Селтикс», «Лейкерс» и «Буллс»

«Голден Стэйт» в четверг обыграл «Даллас» в пятом матче решающей серии Западной конференции (120:110, 4-1) и оформил выход в финал НБА.
«Уорриорз» сыграют в финале плей-офф впервые с 2019 года и в шестой раз за последние 8 лет. Ранее подобное удавалось лишь трем командам в истории НБА.
Калифорнийский клуб повторил достижение «Селтикс» Билла Расселла (50-е и 60-е), «Лейкерс» Мэджика Джонсона (80-е) и «Буллс» Майкла Джордана (90-е).
«Голден Стэйт» доходил до финала в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах и завоевал три титула (2015, 2017, 2018).
«Голден Стэйт» снова в финале НБА!