«Уорриорз» сыграют в финале 6-й раз за 8 лет. Клуб повторил достижение «Селтикс», «Лейкерс» и «Буллс»

«Голден Стэйт» в четверг обыграл в пятом матче решающей серии Западной конференции (120:110, 4-1) и оформил выход в финал НБА.

«Уорриорз» сыграют в финале плей-офф впервые с 2019 года и в шестой раз за последние 8 лет. Ранее подобное удавалось лишь трем командам в истории НБА.

Калифорнийский клуб повторил достижение «Селтикс» Билла Расселла (50-е и 60-е), Мэджика Джонсона (80-е) и «Буллс» Майкла Джордана (90-е).

«Голден Стэйт» доходил до финала в 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годах и завоевал три титула (2015, 2017, 2018).

«Голден Стэйт» снова в финале НБА!

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