Бранко Максимович: «В этом сезоне «Локомотив-Кубань» заложил серьезный фундамент на будущее»

И.о. главного тренера «Локомотив-Кубань» Бранко Максимович после поражения от в четвертом матче серии за 3-е место Лиги ВТБ (73:94, 1-3) заявил, что клуб выполнил свою главную задачу – заложил серьезный фундамент на будущее.

«Хочу поблагодарить нашу команду, которая, несмотря ни на что, прошла этот непростой сезон с честью и составила в плей-офф достойную конкуренцию ведущим российским клубам. Травмы, перераспределение ролей между игроками – все эти сложности, с которыми мы столкнулись – я оставлю за скобками.

Хочу обратить внимание на главную задачу, которую ставили перед собой и выполнили – в этом сезоне был заложен серьезный фундамент на будущее. Клуб дал молодым российским игрокам невероятный опыт противостояния с сильнейшими соперниками. Уже в следующем сезон этот опыт будет конвертирован в победы.

Емченко, Мартюк, Ведищев и Щербенев проводили по 15 и более минут в плей-офф против грандов. Сегодня я сказал им в раздевалке, что важно вынести из этого правильный урок. И они это сделают, у них огромный потенциал. Они уже стали сильнее, а скоро станут еще лучше во всех аспектах баскетбола. За ними будущее и клуба, и сборной России.

Хочу также сказать спасибо всем тем сотрудникам клуба, результат которых не виден – но которые последние четыре месяца проделали фантастическую работу по логистике, организации, медицине, тренировкам. Мы все проделали очень хорошую работу. Не блестящую – нет, всегда есть возможность быть лучше – но действительно очень хорошую.

И, конечно, нельзя не сказать о наших болельщиках. Они создавали невероятную атмосферу на матчах. Я очень им благодарен и признателен за поддержку команды», – сказал Максимович.

У «Локо» – двухочковый олдскул, Хезонья и Макколлум в топе эффективности. Цифры и факты серии за 3-е место Единой Лиги