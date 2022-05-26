Марио Хезоня: «В моей коллекции много наград разного достоинства, но «бронза» с УНИКСом для меня особенная»

Форвард УНИКСа Марио Хезоня после победы над «Локомотивом-Кубань» в четвертом матче серии за 3-е место Лиги ВТБ (94:73, 3-1) заявил, что по-настоящему гордится этой бронзовой медалью. «В первую очередь хочу поздравить сотрудников и руководство клуба, наш тренерский штаб и своих партнеров по команде с бронзовыми медалями. Благодарю «Локомотив-Кубань» за серьезное соперничество в серии против нас.

Сезон получился непростым. Сначала у нас было большое количество поездок и матчей в Евролиге. Затем, после того как потеряли верхнюю строчку в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, нам пришлось упорно сражаться за эту медаль.

В моей коллекции много наград разного достоинства, но «бронза» с УНИКСом для меня особенная. Ведь для нас было крайне важно что-то выиграть в этом сезоне. Конечно, очень хотели выйти в финал и провести отличную серию с ЦСКА. Но я по-настоящему горжусь бронзовой медалью, потому что она является заслугой всего нашего клуба – в первую очередь, президента и менеджмента, которые приложили максимум усилий, чтобы у нас была конкурентоспособная команда.

Мы, в свою очередь, всегда боролись до конца в любом матче, что было нашей фирменной чертой на протяжении всего сезона. Считаю, мы заслужили «бронзу», за которую по-настоящему сражались», – сказал хорватский игрок.

У «Локо» – двухочковый олдскул, Хезонья и Макколлум в топе эффективности. Цифры и факты серии за 3-е место Единой Лиги