Сергей Кущенко – об УНИКСе: «Эта команда влюбила в себя многих болельщиков по всей России»

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко поздравил казанский с бронзовыми медалями сезона-2021/22 и отметил, что первая в истории лиги серия за 3-е место удалась.

«Серию за третье место Лига ВТБ ввела впервые и уже всеми отмечено, что эти матчи удались. И в Казани, и в Краснодаре мы увидели заполненные арены и хорошую спортивную борьбу УНИКСа и «Локомотива-Кубань».

Казань собрала в этом сезоне уникальную команду, которая была очень конкурентной и на уровне Лиги ВТБ, и на уровне Евролиги. Конечно, есть сожаление, что по известным всем причинам, эту команду пришлось перестраивать. Тем не менее, УНИКС боролся до конца уже новым составом и, возможно, только травма Тони Джекири помешала казанцам выступить лучше в полуфинале с «Зенитом».

Тем не менее, хочется поздравить Казань с бронзовыми наградами Лиги ВТБ и чемпионата России. Эта команда влюбила в себя многих болельщиков по всей России.

Отмечу и «Локомотив-Кубань» в этой серии. Идея с привлечением молодых игроков уже сейчас себя оправдывает – виден прогресс и то, как команда прогрессирует. Краснодарцы провели отличную серию против ЦСКА и в матчах за бронзу с УНИКСом также оставили хорошее впечатление. Уже в следующем сезоне эта ставка на молодых перспективных игроков, принятая руководством, должна принести результат. Андрей Мартюк, ставший лучшим молодым игроком Лиги, Владислав Емченко, Александр Щербенев и Захар Ведищев выросли буквально у нас на глазах», – сказал Кущенко.

УНИКС победил «Локомотив-Кубань» в четвертом матче серии за 3-е место в гостях – 94:73.

У «Локо» – двухочковый олдскул, Хезонья и Макколлум в топе эффективности. Цифры и факты серии за 3-е место Единой Лиги