Илона Корстин: «Бронзовая серия полностью себя оправдала – команды показали яркий результативный баскетбол»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин поделилась впечатлениями от серии за 3-е место, в которой казанский УНИКС одержал победу над краснодарским «Локомотивом-Кубань» (3-1).

«Поздравляю УНИКС с бронзовыми наградами! В этом году в Казани собралась сильная и яркая команда, которая на протяжении всего сезона радовала болельщиков зрелищной игрой. В непростой серии за третье место против «Локомотива-Кубани» решающим, на мой взгляд, стало возвращение после травмы Тони Джекири – центровой в ключевой момент усилил игру казанцев и в атаке, и в защите.

Отдельно хотелось бы отметить MVP сезона Марио Хезоню – настоящую звезду Лиги ВТБ – который выделялся своей игрой по ходу всего сезона. Его подписание, как и вся работа менеджмента клуба заслуживают отдельной похвалы.

У «Локомотива-Кубань», считаю, все еще впереди. У краснодарцев сразу восемь игроков моложе 23 лет, и они уже играют значимые роли в команде. Сейчас, в этом плей-офф, они получили неоценимый опыт решающих матчей, и в ближайшее время мы должны увидеть прогресс этой молодежи.

Бронзовая серия проводилась Лигой ВТБ впервые, и она полностью себя оправдала – команды показали яркий результативный баскетбол, который по достоинству оценили болельщики», – сказала Илона Корстин.

У «Локо» – двухочковый олдскул, Хезонья и Макколлум в топе эффективности. Цифры и факты серии за 3-е место Единой Лиги