Велимир Перасович: «Рады «бронзе», но, конечно, были способны на большее»

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович после победы над «Локомотивом-Кубань» в четвертом матче серии за 3-е место Лиги ВТБ (94:73, 3-1) заявил, что его команда была способна на большее, чем бронзовые медали.

«В первую очередь поздравляю своих игроков с победой в матче и бронзовой серии, а также с окончанием сезона!

Кроме того, мне бы хотелось поздравить «Локомотив-Кубань» с удачной концовкой чемпионата. Они хорошо сыграли в плей-офф против нас и ЦСКА и заслужили место в четверке сильнейших.

Когда ведешь в серии 2-1, на первый план выходит энергия. Сегодня во второй половине у нас было больше сил, чем у «Локо», и я доволен, что мы добились победы в поединке и серии.

Мы рады «бронзе», но, конечно, были способны на большее. На протяжении большей части регулярного чемпионата УНИКС шел на первом месте, но в некоторых моментах удача отвернулась от нас. Ряд важных матчей проводили без важных игроков, из-за чего потеряли верхнюю строчку в таблице.

В полуфинале в отсутствие основного центрового Тони Джекири крайне сложно победить такую сильную команду, как «Зенит». С другой стороны, удача – важная составляющая в спорте. Мы показывали отличный баскетбол, но этого оказалось недостаточно для выхода в финал.

Благодарю наш клуб, который приложил громадные усилия. Считаю, мы провели хороший сезон», – сказал Перасович.

У «Локо» – двухочковый олдскул, Хезонья и Макколлум в топе эффективности. Цифры и факты серии за 3-е место Единой Лиги