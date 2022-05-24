Иман Шамперт: «Патрик Беверли всегда конфликтует с людьми, не удивлен его критике в адрес Криса Пола»

Чемпион НБА в составе (2016) прокомментировал слова разыгрывающего «Миннесоты» , который раскритиковал лидера «Финикса» , назвав его «конусом».

«Он соревнуется с Крисом Полом. С кем еще он должен защищаться, когда играет против него? Я просто хочу сказать, что нисколько не удивлен. Патрик Беверли всегда так играет и разговаривает. Когда он так сказал, он имел в виду, что это никакой не секрет для лиги. Он не говорил, что мы все так думаем.

Перестаньте вести себя так, будто вы не знаете, как Патрик Беверли относится к Полу. Это не первый раз, когда Крис слышит такое. Я не знал, что Беверли использует настолько громкие слова и назовет его дорожным конусом. Это было забавно, но как бы они не относились друг к другу, мы не удивлены подобным заявлениям. Он всегда с кем-то конфликтует», – заявил Шамперт.

«Финикс» обратился в пепел и унизительно проиграл «Далласу» в седьмой игре. Так фавориты НБА еще не вылетали