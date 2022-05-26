Никола Йокич доволен тем, куда движется «Денвер», несмотря на уход Тима Коннелли

Руководство связалось с по телефону через несколько дней после ухода Тима Коннелли с поста президента по баскетбольным операциям. Звездный центровой «Наггетс» подтвердил, что доволен тем, куда движется команда.

Этим летом Йокич имеет право подписать супермаксимальное продление контракта на пять лет и 254 млн долларов. После вылета «Денвера» в первом раунде плей-офф сербский бигмен подтвердил, что намерен заключить соглашение.

Коннели стал новым президентом по баскетбольным операциям «Миннесоты». Стороны подписали 5-летний контракт на сумму более 40 миллионов долларов, который сделал Коннелли одним из самых высокооплачиваемых функционеров в НБА.

Йокич был признан MVP лиги второй сезон подряд.

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