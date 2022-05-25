Джоэл Эмбиид второй год подряд не попал в 1-ю символическую пятерку, финишировав 2-м в голосовании за MVP

Теги Денвер Филадельфия НБА Джоэл Эмбиид Никола Йокич Баскетбол

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид попал во вторую символическую сборную лучших игроков НБА в нынешнем сезоне.

В прошлом году Эмбиид также был выбран во вторую пятерку. В обоих сезонах он финишировал вторым в голосовании за MVP, уступив Николе Йокичу из «Денвера», также играющему на позиции центрового.

Как сообщает StatMuse, за последние 15 лет в НБА никто не оказывался в подобной ситуации.

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