Джоэл Эмбиид второй год подряд не попал в 1-ю символическую пятерку, финишировав 2-м в голосовании за MVP

Центровой «Филадельфии» попал во вторую символическую сборную лучших игроков в нынешнем сезоне.

В прошлом году Эмбиид также был выбран во вторую пятерку. В обоих сезонах он финишировал вторым в голосовании за MVP, уступив из , также играющему на позиции центрового.

Как сообщает StatMuse, за последние 15 лет в НБА никто не оказывался в подобной ситуации.

За год Джеймс Харден превратился из «скорера лучше Джордана» в бородатого пузана. Что вообще случилось и стоит ли это 270 млн долларов?