Димитрис Итудис: «Не все описывается статистикой, но «Зенит» реализовал 60% бросков, а ЦСКА – 40%»

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис оценил влияние реализации бросков на поражение в третьем матче финальной серии лиги ВТБ против «Зенита» (79:93, 2-1).

«Поздравляю «Зенит» с победой, сегодня они были лучше нас. В зале была отличная атмосфера. Нам остается проанализировать свои ошибки и сыграть лучше. Если говорить о причинах поражения, не все описывается статистикой. Тут и стратегия, и создание пространства, и защита. Мы хорошо атаковали издали, но соперники бросали еще лучше. Они реализовали 60% бросков с игры, а мы только 40%», – сказал Итудис.

«Зенит» реализовал 32 из 54 бросков с игры (59,3%), включая 11-23 трехочковых (47,8%). ЦСКА имел 24-62 с игры (38,7%) и 13-27 трехочковых (48,1%).

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