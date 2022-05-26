Никита Курбанов: «Две уверенные победы в Москве немного расслабили ЦСКА»

Форвард ЦСКА Никита Курбанов признался, что команда была вялой и не приложила достаточно усилий для победы в третьем матче финальной серии плей-офф Лиги ВТБ против «Зенита» (79:93, 2-1).

«Мы были непохожи сами на себя и дали «Зениту» играть так, как он хочет играть. Возможно, не приложили достаточно усилий, чтобы переломить игру.

Мы были немного вялые, показывали не ту скорость. Здесь больше не физический подход, наверно, а ментальный. Ментально, те две уверенные победы в Москве сыграли не то, что злую шутку, но немного расслабили нас.

«Зенит» сразу же вцепился в нас и показал, что мы приехали к ним в гости. Они заслуженно победили – всю игру мы держались с разницей в 10-15 очков. Здесь очевидно, что они были лучше на протяжении всей игры.

«Зенит» провел хорошую встречу, стоит их поздравить. Мы могли сыграть намного лучше, особенно в защите», – сказал Курбанов.

День, когда Сергей Карасев выглядел звездой на фоне Шведа. «Зенит» уверенно обыграл ЦСКА в третьем матче финала