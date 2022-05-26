Джейсон Тейтум: «Не надо недооценивать «Хит». Они не сдадутся»

Форвард «Бостона» Джейсон Тейтум заявил, что еще рано праздновать победу в финальной серии Восточной конференции над «Майами» (3-2).
«Не надо недооценивать «Хит». Не верьте, когда по телевизору говорят, что мы уже чемпионы. Это далеко не конец. В предыдущей серии мы приехали в Милуоки и выиграли важный шестой матч, так что это возможно.
Мы вышли на площадку с настроем, что обязаны выиграть матч. Нам нужно сохранить этот настрой до пятницы. Нам нужно сыграть так, как будто мы уступаем 2-3.
«Хит» – отличная команда с прекрасным тренером. Они не сдадутся. Нам придется нелегко», – сказал Тейтум.
«Бостон» первым очнулся от рыхлого баскетбола и победил «Майами» в важнейшем пятом матче серии