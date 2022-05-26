Отец Егора Демина: «Его лично курирует агент Дончича»

Российский разыгрывавший помог мадридскому клубу выиграть чемпионат Испании среди кадетов.

Отец Егора, бывший профессиональный баскетболист Владимир Демин, рассказал о работе с агентом звездного и потенциале 16-летнего россиянина.

– Интересы Егора представляет агент Дончича Кике Виллалобос. Причем он лично его курирует. Весь летний процесс подготовки готовит ему сам. Подбирает локации, тренеров, которые будут заниматься им индивидуально.

Работа в межсезонье очень важна. У Егора есть целый план по развитию и освоению тех или иных элементов, улучшению качества развитию скилов. На сегодня технологии в современном баскетболе позволяют прогрессировать игрокам на протяжении всей карьеры. Яркий пример Яннис. Несколько лет назад это был замечательный игрок на позиции четвертого номера, но без стабильно трехочкового броска. Спустя два сезона грек превратился в разностороннего игрока передней линии обладающего универсальным арсеналом, дважды ставшего MVP и чемпионом НБА. А в этом сезоне Яннис еще раскрылся и в роли плеймейкера. Так что при условии целенаправленной качественной работы в том числе и в межсезонье можно ждать хороших результатов.

– Он высоко оценивает потенциал вашего сына на фоне Луки?

– Да, но детали я бы опустил.

– Как Егор относится к тому, что ведущие аналитики сравнивают его по таланту с Дончичем?

– Адекватно, не зазнается. Не боится ни ответственности, ни высоты поставленной планки. Повторюсь, Егор очень много работает. Все, что зависит от него, от клуба, выполняется на сто процентов. Дальше все решит природа. Мы предполагаем, Господь располагает. Есть мотивация, данные желания. Надеемся, что все сложится.

– Есть вещи, которыми Егор удивляет вас?

– Не удивляет уже, а очень радует свойство Егора концентрироваться и показывать лучшую игру в самые трудные отрезки матча и в ключевых играх. Еще то, что он много думает об околобаскетбольных вещах. Читает много баскетбольной литературы, особенно методики великих тренеров. Например, Фила Джексона. Ориентируется на практики Кобе Брайнта, Майкла Джордана, Ника ван Экселя, Маркуса Смарта. Изучает игру лучших разыгрывающих , особенно нравится Рэджона Рондо. Часто обсуждаем фишки, которые эти мастера используют при подготовке к играм. Заинтересовался медитацией. Посредством нее хочет готовиться к решающим матчам. Зрелая, интересная позиция для 16-летнего парня. Самое главное, что никто ему ничего не навязывает. Он доходит до этого сам.

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