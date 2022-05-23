Егор Демин в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании среди кадетов

16-летний российский защитник Егор Демин помог «Реалу» выиграть чемпионат Испании среди кадетов.

В минувшие выходные завершился финальный турнир, победителем которого стал мадридский клуб. За семь дней команде пришлось провести семь матчей. В группе «Реал» одержал три победы с суммарной разницей «+215», в 1/8 финала команда Демина выиграла у «Эстудиантеса» (95:65), в 1/4 финала – у «Ховентуда» (76:72), в полуфинале – у «Валенсии» (87:71) и в финале – у «Уникахи» (73:70).

Демин стал самым результативным в составе победителей в полуфинале, набрав 28 очков, 5 подборов и 5 передач, а также одним из героев финального матча, в котором набрал 15 очков, 8 подборов и 6 передач.

Показатели россиянина в финальном турнире составили 17,3 очка, 4,3 подбора, 3,9 передачи, 1,4 перехвата и 0,1 блок-шота в среднем за матч. При этом он реализовал 67,6 процента двухочковых бросков (25 из 37), 34,0 процента трехочковых (18 из 53) и 77,3 процента штрафных (17 из 22).

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Фото: официальный сайт РФБ.