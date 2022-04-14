Егор Демин: «Сборная Мадрида в российском чемпионате могла бы побеждать по возрасту на год или два старше»

Российский защитник Егор Демин рассказал о кадетском чемпионате Испании среди регионов, победителем которого он стал в составе сборной Мадрида.

«Уровень турнира сильный, команды собрались хорошие. Да, центральные регионы побеждают уверенно, но если говорить в целом об уровне конкуренции, то он приличный. В российском чемпионате наша команда могла бы конкурировать и побеждать по возрасту на год старше, может, даже и на два — у нас очень ровный состав, высокая скорость движения мяча и принятия решений.

На турнире было шесть разных залов, и почти каждый день приходилось играть в новом. Это было не очень удобно. Плюс, какие-то залы оставляли желать лучшего. Но финал мы играли в профессиональном зале, это была такая небольшая арена, там все было очень хорошо. Здесь, в отличие от первенств России, не было индивидуальных наград, были только медали для каждого и кубок.

Если же говорить о моей игре, то сначала было сложно почувствовать команду. Я присоединился к парням за два дня до выезда, сыграл в товарищеском матче и провел тренировку, после чего мы уехали. Я даже по именам игроков не знал, не понимал, что они могут, что умеют на паркете. На полуфинал и финал настроился отлично и показал, что умею — даже не в плане очков, а в смысле защиты и увеличения эффективности.

В целом, не назову этот турнир лучшим для себя. Но это очень хороший опыт, новые знакомства. Было интересно, удалось переключиться с сезонного процесса. К тому же, на последние игры приезжали тренеры из «Реала», удалось с ними пообщаться», — рассказал Егор «Перехвату».

Егор Демин переехал в «Реал» в 15 лет. Эксперты считают его лучшим игроком 2006 года рождения