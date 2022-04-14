Егор Демин стал победителем кадетского чемпионата Испании

Российский защитник Егор Демин в составе сборной Мадрида стал победителем кадетского чемпионата Испании среди регионов.

В финале столичная команда обыграла соперников из Андалусии со счетом 97:68. Демин набрал 13 очков (4 из 8 из-за дуги), сделал 3 подбора и 3 передачи за 18 минут на площадке.

Россиянин присоединился к команде за пару дней до финального турнира, который проходил в городе Кадис. За пять дней Мадрид провел шесть матчей – четыре в группе, полуфинал и финал.

Демин является игроком кадетской команды «Реала».

Егор Демин переехал в «Реал» в 15 лет. Эксперты считают его лучшим игроком 2006 года рождения