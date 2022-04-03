Трэй Янг лидирует в этом сезоне по количеству матчей с 30+ очкам и 10+ передачами

Разыгрывающий «Атланты» в субботу набрал 36 очков и сделал 10 передач в победном матче против (122:115).

Таким образом, Янг вышел на первое место в нынешнем сезоне НБА по количеству матчей с 30+ очками и 10+ передачами, информирует StatMuse. На счету лидера «Хоукс» 19 таких матчей в этом сезоне и 50 – в карьере.

Для сравнения: («Даллас») в этом сезоне провел только 9 таких матчей, («Филадельфия») – 7.

одержала 10 побед в последних 13 матчах и опережает «Бруклин» на одну победу, занимая 8-е место в Восточной конференции.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками