Трэй Янг лидирует в этом сезоне по количеству матчей с 30+ очкам и 10+ передачами

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг в субботу набрал 36 очков и сделал 10 передач в победном матче против «Бруклина» (122:115).
Таким образом, Янг вышел на первое место в нынешнем сезоне НБА по количеству матчей с 30+ очками и 10+ передачами, информирует StatMuse. На счету лидера «Хоукс» 19 таких матчей в этом сезоне и 50 – в карьере.
Для сравнения: Лука Дончич («Даллас») в этом сезоне провел только 9 таких матчей, Джеймс Харден («Филадельфия») – 7.
«Атланта» одержала 10 побед в последних 13 матчах и опережает «Бруклин» на одну победу, занимая 8-е место в Восточной конференции.