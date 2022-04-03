Трэй Янг лидирует в этом сезоне по количеству матчей с 30+ очкам и 10+ передачами

Теги Атланта Бруклин НБА Джеймс Харден Лука Дончич Трэй Янг Баскетбол

Разыгрывающий «Атланты» Трэй Янг в субботу набрал 36 очков и сделал 10 передач в победном матче против «Бруклина» (122:115).

Таким образом, Янг вышел на первое место в нынешнем сезоне НБА по количеству матчей с 30+ очками и 10+ передачами, информирует StatMuse. На счету лидера «Хоукс» 19 таких матчей в этом сезоне и 50 – в карьере.

Для сравнения: Лука Дончич («Даллас») в этом сезоне провел только 9 таких матчей, Джеймс Харден («Филадельфия») – 7.

«Атланта» одержала 10 побед в последних 13 матчах и опережает «Бруклин» на одну победу, занимая 8-е место в Восточной конференции.

Гонка за MVP НБА. Уже без Леброна, зато с его наследниками

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные