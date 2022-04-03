Кевин Дюрэнт в третий раз за сезон набрал 50+ очков. Это рекорд НБА для игрока 33 лет или старше

Форвард установил рекорд карьеры по количеству очков в одном матче, набрав 55 очков в победной встрече с «Атлантой» (115:122).

В нынешнем сезоне это уже третий матч, в котором Дюрэнту удалось набрать 50 очков или больше. Таким образом, 33-летний форвард «Нетс» установил рекорд лиги по числу матчей с 50+ очками в одном сезоне для игрока в возрасте 33 лет или старше, отмечает ESPN Stats & Info. На счету 37-летнего («Лейкерс») два таких матча в сезоне-2021/22.

Дюрэнт (3) и его партнер по команде (4) в сумме провели за «Нетс» семь матчей с 50+ очками – столько же, сколько у всех игроков в истории клуба вместе взятых.

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