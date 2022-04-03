Кайри Ирвинг: «Мы должны снизить нагрузку на Дюрэнта в нападении»

Разыгрывающий прокомментировал поражение от «Атланты» (115:122) и 55 очков своего партнера по команде .

«Даже не чувствуется, что Кевин сегодня набрал 55 очков. Понимаете, что я имею в виду? Такие у нас ощущения после этого матча.

Мы должны снизить нагрузку на него в нападении. Он всегда будет Кевином Дюрэнтом. Мы знаем, кто он. Мы знаем, на что он способен, но мы должны помогать ему. Мы должны быть готовы играть так же усердно, как он, и не допускать провалов», – сказал Ирвинг.

Гонка за титулом НБА: «Финикс» в режиме терминатора, «Голден Стэйт» на тренерской тяге, «Милуоки» – лучший на Востоке