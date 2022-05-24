Впервые в плей-офф НБА запасной набрал больше очков, чем все игроки стартовой пятерки

в понедельник одержал крупную победу над «Майами» в четвертом матче финала Восточной конференции – 102:82 (2-2).

Игроки стартовой пятерки «Хит» (3), (6), Пи Джей Такер (0), Макс Струс (0) и (9) в сумме за всю встречу набрали 18 очков. На счету вышедшего со скамейки защитника флоридцев 23 очка.

Впервые в плей-офф НБА запасной набрал больше очков, чем все игроки основного состава.

Можно ли проиграть за первые 8 минут матча НБА? «Майами» сегодня показал, что да