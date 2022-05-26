Бэм Адебайо: «Мы все еще продолжаем борьбу»

Центровой «Хит» заявил, что команда рассчитывает перевернуть ход серии с «Селтикс», несмотря на домашнее поражение в ключевом пятом матче (80:93, 2-3).

«Мы все еще продолжаем борьбу. Нам по-прежнему предстоят матчи в этой серии. Мы хотим побеждать», – заявил Адебайо.

На счету Адебайо 18 очков и 10 подборов. В первой четверти он стал автором эффектного данка.

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