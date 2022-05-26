Маркус Смарт вернулся в состав «Селтикс» после травмы

Разыгрывающий восстановился после сильного растяжения связок голеностопа, полученного в третьем матче серии с «Майами».

Смарт, который пропустил четвертую встречу финала Восточной конференции, в среду вышел на площадку в пятой игре (93:80, 3-2).

В активе Маркуса 5 очков, 4 подбора и 5 передач за 24 минуты.

Защитник пропустил вторую встречу подряд из-за растяжения паховых мышц.

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