Участие Маркуса Смарта и Роберта Уильямса в 5-м матче под вопросом

«Бостон» может лишиться двух ключевых игроков в пятом матче финала Восточной конференции против «Майами» (2-2), который пройдет в среду.

Разыгрывающий Маркус Смарт восстанавливается после сильного растяжения связок голеностопа, полученного в третьем матче серии. Он пропустил предыдущую встречу.

Центровой Роберт Уильямс продолжает испытывать боль в колене, из-за которой также пропустил несколько матчей в нынешнем плей-офф.

Клуб сообщил, что участие обоих в пятой игре с «Хит» находится под вопросом.

Можно ли проиграть за первые 8 минут матча НБА? «Майами» сегодня показал, что да