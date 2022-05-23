Тайлер Хирро пропустит 4-й матч против «Бостона» из-за травмы

Защитник «Майами» не сыграет в четвертом матче финальной серии Восточной конференции против (2-1) из-за растяжения паховых мышц, сообщается в официальном твиттере клуба.

Между тем, ожидается, что (колено), (подколенное сухожилие), Макс Струс (подколенное сухожилие), Гэйб Винсент (подколенное сухожилие) и (колено) примут участие в матче.

22-летний Хирро набирал в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи в 14 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф.

У Батлера травма, но «Майами» все равно победил «Бостон»: Лаури вернулся, Адебайо проснулся, защита вырывала все мячи