Тайлер Хирро пропустит 4-й матч против «Бостона» из-за травмы

Защитник «Майами» Тайлер Хирро не сыграет в четвертом матче финальной серии Восточной конференции против «Бостона» (2-1) из-за растяжения паховых мышц, сообщается в официальном твиттере клуба.
Между тем, ожидается, что Джимми Батлер (колено), Кайл Лаури (подколенное сухожилие), Макс Струс (подколенное сухожилие), Гэйб Винсент (подколенное сухожилие) и Пи Джей Такер (колено) примут участие в матче.
22-летний Хирро набирал в среднем 13,5 очка, 4,1 подбора и 2,9 передачи в 14 матчах нынешнего розыгрыша плей-офф.
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