Роберт Уильямс, вероятно, сыграет в 5-м матче с «Хит»

«Бостон» рассчитывает на участие центрового Роберта Уильямса в пятом матче финала Восточной конференции против «Майами» (2-2).
Как сообщает инсайдер ESPN Эдриан Воджнаровски, решение будет принято по итогам предматчевой разминки, но есть оптимизм, что сегодня ночью игрок выйдет на площадку.
Уильямс продолжает испытывать боль в колене, из-за которой уже пропустил несколько встреч за последние недели.
Его показатели в плей-офф-2022 составляют в среднем 8,3 очка, 5,8 подбора и 2 блок-шота.
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