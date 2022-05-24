Маркус Смарт пропустил 4-й матч серии с «Хит»

Разыгрывающий «Селтикс» пропустил четвертый матч серии с «Хит» (102:82, 2-2) в понедельник из-за повреждения.

Смарт восстанавливается после сильного растяжения связок правого голеностопа, полученного в предыдущей игре.

У Смарта по-прежнему сильная опухоль на голеностопе. «Мистер замок» сезона появился на арене , заметно прихрамывая.

Ключевая пятая встреча противостояния состоится в среду в Майами.

Можно ли проиграть за первые 8 минут матча НБА? «Майами» сегодня показал, что да