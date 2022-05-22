Грант Уильямс: «Иногда «Бостон» торопится с атакой в порыве агрессии»

Форвард «Бостона» считает, что команда чересчур быстро атаковала в третьем матче финала Восточной конференции против «Майами» (103:109, 1-2).

«Селтикс» нужно лучше играть в нападении и быть более сосредоточенными на этой стороне площадки. Иногда мне кажется, что мы торопимся с атакой в порыве агрессии», – заявил Уильямс.

Форвард завершил встречу с показателями 10 очков (2-6 с игры) и 5 подборов за 39 минут на площадке.

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