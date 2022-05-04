Грант Уильямс: «Защищаюсь против Янниса так, будто мы с ним находимся на острове»

Форвард после победы над во втором матче серии плей-офф (109:86, 1-1) рассказал, как ему удавалось сдерживать двукратного MVP Янниса Адетокумбо.

«Я защищаюсь против Янниса так, будто мы с ним находимся на острове. Только я и он. И я должен сделать свою работу.

Во второй половине встречи он старался быть более агрессивным, проходил под кольцо, создавал для себя моменты. В таких случаях нужно сесть на корточки, довериться работе, которую ты проделал, и сделать все возможное, чтобы сдержать одного из лучших игроков в мире», – сказал Уильямс.

Яннис совершил 6 потерь и реализовал 11 из 27 с игры (40,7%).

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